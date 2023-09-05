أسعار الكتاكيت اليوم بالأسواق.. تبدأ من 7 جنيهات

تشهد الأسواق المصرية الفترة الحالية استقرارا ملحوظا بالنسبة لأسعار جميع أنواع الكتاكيت، وذلك تزامنا مع هدوء أسعار الدواجن أيضا؛ إذ تراجعت أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض الفترة الماضية نتيجة هبوط أسعار الأعلاف، وذلك بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الكتاكيت في الأسواق

وأوضحت البورصة، أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 16 و16.25 جنيه، فيما يسجل سعر الكتكوت البلدي ما بين 7.75 و8.75 جنيه، والساسو بيور بين 13.5 و14.5 جنيه، والكتكوت هجين بين 9.5 و10.5 جنيه، والكتكوت جيل ثاني بين 11 و12 جنيها، والكتكوت روزي بيور يتراوح سعره بين 12.5 و13.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لسعر الدواجن اليوم الثلاثاء، سجل في المزرعة 55 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 112 جنيها أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 120 جنيها، ويتراوح سعر البانيه ما بين 175 و180 جنيهًا والشيش طاووق ما بين 170 و175 جنيهًا.