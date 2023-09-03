استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. الأبيض بـ15 جنيها

تسجل أسعار الكتاكيت اليوم ثباتًا ملحوظًا في كل الأسواق المصرية، تزامنًا مع استقرار أسعار الدواجن في محلات بيع الطيور الحية، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم 3-9-2023

وأوضحت البورصة أن أسعار الكتاكيت اليوم تتراوح ما بين 15 و15.25 جنيه بالنسبة للكتكوت الأبيض فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7.75 جنيه و8.75 جنيه.

كما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 11 و12 جنيها، وكتكوت روزي بيور ما بين 12.5 و13.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 11.5 و12.5 جنيه، والكتكوت الهجين ما بين 9.5 و 10.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لسعر الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المصرية تتراوح ما بين 64 و66 جنيهًا للدجاج الأبيض فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 112 جنيهًا، ويتراوح سعر البانية ما بين 175 و180 جنيهًا فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 170 و175 جنيهًا.