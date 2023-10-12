محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق لمتابعة أعمال غلق المحلات والنظافة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة كفرأبو حسين للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة، بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي

كما تفقد المحافظ الشوارع الجانبية بالمنطقة بعد الانتهاء من تطويرها بتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

توجه محافظ الشرقية لنادي الأمل للعائلات بمنطقة كفر أبو حسين والتقى بالمواطنين وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، ومشاركتهم فرحتهم بالتنزه وقضاء أوقات فراغهم داخل النادي، مؤكداً أن المحافظة كانت جادة في استكمال رؤيتها نحو أعمال التطوير والتجميل بإنشاء حدائق ومتنزهات عامه لتصبح متنفسا للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وعطلاتهم الرسمية.

أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان الزقازيق، باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة لإعادة الانضباط للشارع.

محافظ الشرقية يتفقد منطقة كوبري شرويدة

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد منطقة كوبري شرويدة حيث توجه لأحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من توافر السلع وتقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة، والتقى بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم على الطبيعة، موجها رئيس المركز بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، قائلاً: «أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن».