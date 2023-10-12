الأزهر يعقد التصفيات الأولية لمسابقة تنس الطاولة بمعاهد العاشر من رمضان

عقدت إدارة العاشر من رمضان التعليمية الأزهرية الخميس، التصفيات الأولية لمسابقة تنس الطاولة، تحت رعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتنفيذ ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة والإدارة التعليمية.

عقد التصفيات الأولية لمسابقة تنس الطاولة بمعاهد العاشر من رمضان

وقال الدكتور عبد الله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة إن منطقة الشرقية الأزهرية، لن تتدخر جهدًا لتفعيل كافة الأنشطة، مشيرٓا إلى أنه يتم عقد التصفيات الختامية على مستوى المنطقة لاختيار فريق ممثل لمنطقة الشرقية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

تفعيل الأنشطة الرياضية والتعليمية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية والتعليمية، إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة فيها.

وعلى جانب آخر، اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية الدورة التدريبية الشاملة في المهارات الأساسية لجميع الإداريين بإدارة بلبيس التعليمية، حيث جرى تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر الإدارات لمدة أسبوع.

وقال محمود هاشم، مدير الشؤون الوظيفية لمنطقة الشرقية، إن البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية بالمعاهد بالنواحي الفنية للتعامل اليومي مع المواقف اليومية، مع توضيح وبيان حقوق وواجبات المعلمين في الإجازات بمختلف أنواعها.