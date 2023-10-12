تنفيذ 21 مشروعا بتمويل 6 ملايين جنيه خلال سبتمبر الماضي في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وفر العديد من الوظائف الخالية خلال سبتمبر الماضي، بنحو 38 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 21 مشروعا بتمويل 5 ملايين و707 آلاف جنيه.

وأضاف إبراهيم أبو ليمون، استمرار توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

محافظ المنوفية يوج بالتوسع في تنفيذ مبادرة مشروعك

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

خلق فرص عمل للشباب في محافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من «مشروعك»، هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بالقرى والأحياء، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.