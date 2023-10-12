إعلان نتيجة مسابقة الـ30 الف معلم في بني سويف.. كيفية الاستعلام عنها

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الخميس، نتيجة وظيفة معلم فصل أو معلمة رياض أطفال، ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد في مسابقة 30 ألف معلم.

الاستعلام عن نتيجة الـ30 ألف معلم في بني سويف

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في بني سويف رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة المسابقة التي جرى التقديم فيها مطلع مارس الماضي، ضمن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التعليم لشغل وظائف معلم فصل ومعلمة رياض أطفال، وذلك عبر موقع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وظائف شاغرة بني سويف ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

وكانت مديرية التعليم في بني سويف تلقت مسوغات والأوراق والمحررات المطلوبة للتعاقد بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف أمام مديرية التربية والتعليم، ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم خلال الفترة من الأحد 19 فبراير حتى الخميس 2 مارس الماضي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الـ30 ألف معلم في بني سويف

1ـ الدخول على موقع إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم في بني سويف.

2ـ كتابة الرقم القومي من اليسار إلى اليمين.

3ـ الضغط على استعلام وستظهر النتيجة بالقبول في المسابقة من عدمه.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم في وقت لاحق مواعيد استلام العمل في المدارس عقب الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة.