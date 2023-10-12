رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفل تخرج الكليات العسكرية

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«راعي مصر» تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:47 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
مؤسسة راعي

مؤسسة راعي

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين.

وبدأت حملة التبرع داخل جامعة القاهرة اليوم، وتستمر لمدة أسبوع، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين ومن المقرر أن تطلق المؤسسة حملات أخرى في جامعات أخرى على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة.

ياتي ذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الاسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية.

اقرأ المزيد:

«راعي مصر»: تقديم خدمات طبية لـ90 ألف شخص من الأولى بالرعاية خلال شهر

«راعي مصر» توزع حقائب وأدوات مدرسية على الأولى بالرعاية في القليوبية والمنيا

التحالف الوطني: «راعي مصر» تقدم خدمات طبية لأهالي الوسطى ببني سويف

«راعي مصر» تشارك في تنظيم قافلة بحلوان لدعم الفئات الأولى بالرعاية