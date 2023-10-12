«راعي مصر» تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين.

وبدأت حملة التبرع داخل جامعة القاهرة اليوم، وتستمر لمدة أسبوع، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين ومن المقرر أن تطلق المؤسسة حملات أخرى في جامعات أخرى على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة.

ياتي ذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الاسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية.