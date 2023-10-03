«راعي مصر»: تقديم خدمات طبية لـ90 ألف شخص من الأولى بالرعاية خلال شهر

أصدرت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تقريرا بشأن أنشطتها بالقرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة على كل المستويات.

قوافل طبية لخدمة المواطنين بالمجان

وذكرت المؤسسة، في تقريرها، أن الخدمات التي نفذتها قطاعات المؤسسة واستفاد منها الآلاف تنوعت ما بين قوافل طبية وتنمية عمرانية ودعم غذائي ودعم المقبلين على الزواج، حيث تم تنفيذ 320 قافلة طبية في تخصصات مختلفة «باطنة - عظام - رمد - أطفال - جلدية - رمد - نساء»، للكشف بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية، واستفاد من خدمات هذه القوافل ما يقرب من 90 ألف مريض.

وشاركت المؤسسة في المرحلة الـ22 و23 من قوافل ستر وعافية التي أطلقها التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف الوطني، لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، كما قامت بتوزيع أجهزة منزلية وغرف نوم ومطابخ للأهالي الأولى بالرعاية في محافظة المنيا وذلك ضمن مبادرة «فرح قلبي» التي أطلقتها راعي مصر في المحافظات.

وفي إطار أسبوع الخير في بني سويف، أطلقت راعي مصر قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية سنور بمركز بني سويف وقرية قمبش الحمراء بمركز ببا، فضلا عن تنظيم قافلة بمدينة حلوان لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا تزامنا مع أسبوع الجامعات.

وقامت المؤسسة بتوزيع مستلزمات مدارس «حقائب - أدوات مدرسية» في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة قبل بدء العام الدراسي، كما وزعت الحقائب والأدوات المدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا وذلك ضمن مبادرة «فرح قلبي»، وفي محافظة المنيا وزع المتطوعون أدوات مدرسية وحقائب وملابس على 501 أسرة بسمالوط.

كما افتتحت المؤسسة 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة القرى الأكثر فقرا، وشارك في الافتتاح السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن وعدد من الفنانين أبرزهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين وعدد من المصريين بالخارج من استراليا متبرعين لمؤسسة راعي مصر، وأشاد المشاركون بالاحتفالية بدور مؤسسة راعي مصر وحرصها على التوسع في خدماتها الصحية ووصولها لكل القري والنجوع في جميع أنحاء الجمهورية.