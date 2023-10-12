«سياحة أسوان»: رحلات البالون الطائر لها مردود إيجابي على مصر

قال الدكتور أحمد فرمان، المشرف على ملف السياحة في محافظة أسوان، إنّه وفقا لاستراتيجية مصر 2030 يجرى تعظيم الفائدة من صناعة السياحة أرضا وجوا وبحرا.

مردود إيجابي على السياحة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في الجو سيكون لدينا رحلات البالون الطائر التي سيكون لها مردود إيجابي على صناعة السياحة، ولكن باشتراطات معينة»

لابد من توفر مساحات أرض فضاء

وأضاف: «لا بد من توفر مساحات أرض فضاء من أجل الإقلاع والهبوط والهبوط الاضطراري في حالة حدوث أي أمر لا قدر الله، كما يجب أن تكون المدينة لديها مقومات سياحية، وهذا النوع من الرحلات يوفر عملة صعبة وتجذب السياح، كما أنه دعاية لمصر كلها».