بث مباشر لحفل «بلاك تيما» ومحمد رمضان من أسوان بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر كتب: محمد عزالدين 08:37 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023 جانب من الحفلة تعرض قناة الحياة بثا مباشرا لفرقة «بلاك تيما» والفنان محمد رمضان، إذ يحييا حفلا عن نصر أكتوبر في أسوان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محمد رمضان يشارك في احتفالات أكتوبر بمحافظة أسوان فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يتراجع للمركز الـ8 بشباك التذاكر محمد رمضان يحتفي بعيد ميلاد ابنه «علي»: كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين: «أجمل البنات» القضاء الإداري يرفض دعوى سحب تراخيص التمثيل والغناء من محمد رمضان القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان ونوال الزغبي.. من الخلاف إلى الصلح محمد رمضان بلاك تيما الحياة بقلم محمد عزالدين