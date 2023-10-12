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«الداخلية»: ضبط شخصين بتهمة ترويج العقاقير الطبية المحظورة

كتب:

محمد بركات
12:18 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا في ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط صيدلي بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته 2990 قرصا مخدرا و179 أمبول مخدر، وضبط شخص بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته 2100 قرص مخدر.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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