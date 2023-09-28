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ضبط مندوب شركة بتهمة ترويج العقاقير الطبية المخدرة

كتب:

شريف سليمان
03:17 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت  معلومات وتحريات الإدارة العامة، لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بيع مندوب إحدى شركات الأدوية الخاصة، ومقيم بالجيزة، العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط متهم بترويج عقاقير مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته 1200 قرص عقار مخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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