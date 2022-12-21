ضبط كمية من العقاقير الطبية المخدرة بحوزة شخصين في القاهرة

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تقوم بترويج العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بأحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد وضبط (شخصين، أحدهما يقوم بإدارة الصفحة المشار إليها والآخر يقوم بالترويج للعقاقير الطبية المخدرة باستخدام سيارة) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (1050 أمبولا مخدرا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي – سيارة).

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على النحو المشار إليه، والهاتفين للاتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والسيارة لنقل وترويج الأدوية المخدرة على عملائهما.