حبس شخصين بتهمة الإتجار في العقاقير الطبية بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس شخصين بتهمة الإتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما 150 أمبولا من عقار ميداثتيك المؤثر على الحالة النفسية، وعدد 500 قرص من عقار كيميريكا المؤثر على الحالة العصبية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

الموقف القانوني

قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد؛ بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.