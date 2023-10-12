«الداخلية» تعلن توفير سلع غذائية بتخفيضات 40% ضمن «كلنا واحد»

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة «كلنا واحد» اعتبارا من يوم 7 أكتوبر 2023 ولمدة شهر، للاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة في المبادرة.

وتواصل الوزارة توفيرالسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.