«الداخلية»: ضبط مسؤول مطعم بالساحل بحوزته 700 كيلو لحوم فاسدة
كتب:
محمد بركات
12:24 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من المضبوطات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المحل دون ترخيص، وبحوزته كمية كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر، لطرحها بالمحل عمله، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وعثر بداخل المحل على 738 كيلو جرام دواجن، وشاورما، وكفتة مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في المحل؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.