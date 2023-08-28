ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحرير مخالفات في حملات تموينية بحي وسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية برئاسة عزة سعد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق التجارية والمنشآت العامة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 53 كيلوجراما من الدواجن مجهولة المصدر، و7 كيلوجرامات من الدهون متغيرة الخواص الطبيعية، وإعدام 29 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة، كما تم تحرير 32 محضرا و18 إنذارا، والتحفظ على 210 حالات إشغال متنوعة، وتحصيل 64 ألف جنيه غرامات فورية من مسئولي التفتيش البيطري، وإعدام جوال ملح من مسئولي مراقبة الأغذية بمديرية الصحة.

التحفظ على 210 حالات إشغال

وأشارت رئيس حي وسط الإسكندرية، إلى أن الحملة شملت شوارع مسجد العطارين وشارع هيرودوت وشارع الخديوي وشارع ابن الخطاب وشارع الميرغني وشارع إيزيس وحارة الجوهري وشارع مسجد سلطان ومسجد الحضري، وتم التحفظ على 210 حالات إشغال متنوعة، وتحرير محاضر عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، ومحاضر عدم تأمين بيئة العمل، ومحاضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومحاضر منتجات منتهيه الصلاحية، ومحاضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، كما تم المرور على الصيدليات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات من مسئولي التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء، وتم غلق منشأتين لعدم الالتزام بالمعايير المطلوبة.