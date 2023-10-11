عضوة بـ«إفريقية النواب» تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية، بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والاحداث التي تشهدها الدولتين مؤخرا، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلى أمن واستقرار المنطقة.

فرض الحصار على الأشقاء في غزة «جريمة حرب»

وأضافت في تصريحات صحفية أنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بل وتعتبرها ذات أولوية، ما يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية ممتدة، حتى ظلت القضية الفلسطينية مركزية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.

تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين

وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين أكد الرئيس السيسي رؤيته والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، واستعادة حقوق الأشقاء المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وعبرت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن أدانتها واستنكارها الشديدين من قيام إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة ووقف إمدادات الطعام والشراب والمساعدات الصحية والإسعافات، وأيضا قطع الكهرباء عن شعب القطاع، ما يعرض حياة المدنيين والجرحي للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية والعلاج للبقاء، واصفة ما يحدث من حصار واعتداء من الجانب الاسرائيلي بـ«جريمة حرب» مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف الانسانية الدولية.

وأعلنت تضامنها الكامل مع الأشقاء في غزة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء الجريمة غير الآدمية تحت مسمى الحصار، وأيضا إنهاء العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال، وحماية المدنيين والأطفال.