تطورات الحالة الصحية للفنان كريم مغاوري.. كدمات وميكروب

طمأن الفنان كريم سامي مغاوري، جمهوره ومتابعيه بشأن حالته الصحية، بعد نشره صورة توضح تعرضه لعدد من الإصابات في يده وقدمه، عبر حسابه على «فيس بوك»، مكتفيًا بعبارة مقتضبة مفادها: «يا رب هوّن.. خير إن شاء الله».

وتفاعل متابعوه مع الصورة التي نشرها كريم مغاوري، عبر «فيس بوك»، موجهين دعواتهم له بالشفاء العاجل، وسرعة تجاوز هذه الأزمة الصحية، ليعود إلى ممارسة نشاطاته الفنية المتعاقد عليها.

الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

وقال الفنان كريم مغاوري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تعرّض لبعض الإصابات والكدمات في أنحاء متفرقة بجسده، خلال انشغاله بتصوير مشاهده في أحد الأعمال الفنية، فضلًا عن تعرضه لميكروب في الحنجرة أثّر على أحباله الصوتية قليلًا.

وأشار إلى أنه يشعر بالامتنان تجاه دعوات الشفاء التي يستقبلها، خلال الفترة الماضية من جمهوره ومتابعيه، معربًا عن أمنيته في استرداد صحته سريعًا للعودة إلى حياته بشكل طبيعي.

مرعي البريمو

وشارك كريم مغاوري مؤخرًا في فيلم مرعي البريمو، أمام محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب ونانسي صلاح ومحمد محمود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.