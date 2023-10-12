ماذا حدث لزوج الصحفية الفلسطينية سلام ميمة؟.. نهاية مأساوية

حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصحفية الفلسطينية سلام ميمة وأسرتها، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استشهادها هي وزوجها وأطفالها نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة، إلا أن مفاجأة أخرى غير متوقعة حدثت واتضح أنها على قيد الحياة.

وقبل استشهاد «ميمة» نشرت صورة أطفالها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «أولادي ! ‏هُم السند والسكن والمسكن والسكينة ولذة الحياة اللهمَ إنهَم قطعة من روحيِ فيَارب احفظهم ليِ بعينكَ التيِ لا تنام... هادي، علي، شام»، إلا أن حدث ما لم يكن متوقعا، بعدما تم العثور على الصحفية سلام ميمة وأسرتها، بعد أكثر من يومين تحت الأنقاض هي وأسرتها.

وروى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «عوافي» عبر إذاعة «جيش أف أم» الأردنية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تحاول انتشالها وزوجها وأبناءها من تحت الأنقاض.

تفاصيل انتشال أسرة الصحفية سلام يمامة

تفاصيل تشيب لها الرأس، كشفت عنها حنين يمامة، شقيقة الصحفية سلام يمامة، في مداخلة هاتفية لإحدى الإذاعات العربية، إذ أكدت أن شقيقتها على قيد الحياة بعد أن ظلت أيامًا تحت الأنقاض، وأعلنوا خبر استشهادها، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب، وتعود الصحفية الفلسطينية الشهيرة على قيد الحياة.

لم يستطيع الأب الانتظار حتى قدوم الدفاع المدني، بحثًا عن ابنته سلام، فبدأ البحث بنفسه، وتقول شقيقتها: «والدي طلع على الركام، ونده عليهم، سمعنا صوت الأولاد، وقتها الجيران ساعدونا نفتح والدفاع المدني جه ومقدرناش نعمل إلا فتحة صغيرة لخروج شخص واحد»

وأضافت: «كان في صعوبة يشيلوهم مرة واحدة وحجم الفتحة صغيرة جدا، خرجت أختي وهي بتتنفس على قيد الحياة بس باستخدام أجهزة التنفس، وبالنسبة لأولادها، شام في حضنها وهادي بخير، وعلي 7 سنين انتشل وفي مستشفى الشفاء».

ماذا حدث لزوج الصحفية سلام ميمة.. نهاية مأساوية

وعن حالة زوجها، أكدت شقيقة الصحفية إنه استشهد: «للأسف الضربة كانت جامدة، طار وعثرنا على جثمانه بعد استشهاده».

عدد شهداء غزة

وذكر نقيب الصحفيين الفلسطنين، خلال اللقاء أن عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة وصل إلى 8، إضافة إلى 2 مفقوين، مؤكدا أن الصحفيين في غزة يتعرضون لأعلى درجات الخطورة، حيث أصبحت قدرتهم على التحرك داخل القطاع صعبة جدا وغالبيتهم يتواجدون في المستشفيات.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطيين نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، إلى 1100 في غزة، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.