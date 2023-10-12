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مدير مستشفى الشفاء في غزة: المنظومة الصحية انهارت تماما بسبب الحصار الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
01:11 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أكد مدير مستشفى الشفاء انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة تماما نتيجة الحصار والقصف الإسرائيلي، مشيرا في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، إلى أن عدم قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات للجرحى والمرضى، فيما ناشد الدول العربية بمد يد العون والمساعدة للقطاع الصحي.

وفي وقت سابق، حذر مدير مستشفى الشفاء من تأثير انقطاع الكهرباء على إسعاف الجرحى وتقديم الرعاية الطبية، مشيرا إلى وجود أكثر من 70 إصابة شديدة الخطورة تحتاج لرعاية عاجلة، بسبب ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات للقانون الدولي ضد مستشفيات غزة.

 

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