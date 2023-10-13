إلهام يونس عن قناة القاهرة الإخبارية: موضوعيتها ومهنيتها يجب أن تُدرس

قالت الدكتورة إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالمعهد الدولي للإعلام، إن ما تقوم به قناة القاهرة الإخبارية، في شأن متابعة الأزمة الدائرة على أرض فلسطين، أمر يُشعر الجميع بالفخر، باعتبارها أصبحت من القنوات الاستثنائية المميزة التي حجزت لنفسها مكانة لدى المشاهدين في مختلف الدول، لما تتمتع به من موضوعية وأمانة وصدق في نقل الحدث، بعكس بعض القنوات الإخبارية الكبرى التي تعتمد على أجندات بعينها هى التي تحركها في تغطية مثل هذه القضايا.

مهنية قناة القاهرة الإخبارية

وأشارت إلهام يونس، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن موضوعية «القاهرة الإخبارية» التي اعتمدت على نقل الحقيقة والحدث سواء من داخل أرض المعركة نفسها، أومن خلال المتابعة عليه بتقديم تحليلات شديدة الدقة، جعلت المشاهد يثق بها ويجلس أمام شاشتها لمتابعة كل ما يدور، وهو يعي جيدًا ويثق أن كل ما يسمعه ويراه هى الحقيقة التي لا تقبل الشك.

أطر موضوعية

وأكدت إلهام يونس، أن «القاهرة الإخبارية» تعمل من خلال أُطر موضوعية ومهنية بشكل يُدرّس بالفعل بكل ما تتمتع به من مهنية واحترافية في الأداء، ونجحت في تقديم تغطية متكاملة سواء على المستوى المصري والعربي والغربي.

كفاءة العاملون بها

وشدد ت على أن القناة حجزت مكانتها في الأوساط المختلفة من خلال تقديم تغطية تُغني المشاهدين لمتابعة أي قنوات أخرى، ومن ثم أصبحت قناة القاهرة الإخبارية جاذبة بشكل كبير لكل مواطن يريد معرفة ماذا يحدث دون تهويل أوتهوين، في ظل وجود مراسلين على قدر عالِِ من الكفاءة والمهنية.