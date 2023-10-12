ليلى عبدالمجيد: قناة «القاهرة الإخبارية» قدمت تغطية احترافية من فلسطين

أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، بالتغطية التي تقوم بها قناة القاهرة الإخبارية، ومتابعة الأزمة المشتعلة في فلسطين، وذلك من موقع الأحداث نفسها، من خلال شبكة من المراسلين على مستوى عالِِ من المهارة والاحترافية في نقل كل ما يدور بدقة وصدق شديدين، في تحدٍ لكل المخاطر التي قد تواجههم هناك، وهو أمر يستحق الثناء عليه، حسب قولها.

مراسلو قناة القاهرة الإخبارية في فلسطين «أبطال»

ووصفت ليلى عبدالمجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، كل مراسلي قناة القاهرة الإخبارية، المتواجدين هناك في أرض فلسطين بـ«الأبطال» الذين ينقلون الحقيقية وكل ما يدور أولًا بأول، وهم «تحت القصف والضرب» لانشغالهم بتقديم رسالتهم التي يعملون من أجلها، والإيمان بأن من حق المشاهد معرفة ما يحدث في التو واللحظة.

تغطية حية على أعلى مستوى

وشددت «عبدالمجيد» على أن ما تقوم به «القاهرة الإخبارية» سواء من تغطية حية داخل غزة، أو من داخل الاستديوهات ومتابعة الحدث بالتحليل والتدقيق من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من كل أنحاء دول العالم، ووجود ضيوف على أعلى قدر من الأهمية ينقلون آراءهم ويقدمون شرحًا وافيًا لكل ما يدور، يعد دليلًا على «الاحترافية» التي تتمتع بها القناة التي تضم مجموعة من المتميزين سواء من مراسلين أو مذيعين على قدر كبير من الوعي والمسؤولية.

شغل احترافي في قناة القاهرة الإخبارية

واستطردت بقولها «ما يحدث بالفعل من قِبل القاهرة الإخبارية، هو شغل احترافي على أعلى مستوى، ونافست القاهرة الإخبارية عددا من القنوات الكبرى التي كانت تتباهى بعظمة مراسليها في كل أنحاء العالم وفي القلب منها فلسطين، ومن ثم نجحت القاهرة في إثبات كفاءتها من خلال إصرار مراسليها على نقل ما يحدث دون خوف ولا ينظرون إلا لعملهم فقط ونقل الحدث بأمانة».

تميز القاهرة الإخبارية

ورأت «عبدالمجيد» أن تميز «القاهرة الإخبارية» ظهر كذلك في فكرة عدم الانصياع لأي أخبار زائفة أو وهمية وعدم الوقوع في فخ التضليل، أوالانسياق وراء السوشيال ميديا وكل ما ينتج عنها، والتركيز فقط على الصدق والدقة في كل ما يُنقل على شاشتها من معلومات وأخبار وما يترتب عليه من تحليلات قوية وموثقة، الأمر الذي يجعلنا نفخر بوجود قناة تعمل بكل هذه الاحترافية.