رئيس اتحاد عمال مصر: نؤيد السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد يعقد مؤتمره اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات والتطور الذي بدأه في مختلف المجالات.

التأييد لا يأتي من فراغ

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر، أن هذا التأييد لا يأتي من فراغ، ولكن للجميع يلمس الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر، بالإضافة إلى ما قدمه من مشروعات قومية عملاقة التي وفرت الكثير من فرص العمل، كمشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن جهوده في مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت القضاء على الأمراض السارية، على رأسها للقضاء على فيروس سي: «الرئيس واصل المسيرة.. تحية لك من عمال مصر.. وبقيت مصر عزيزة آمنة».

ما تحقق في 10 سنوات يحتاج 100 سنة

وأضاف خلال كلمته باحتفالية اتحاد العمال، أن الدولة المصرية شهدت تطورات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المشروعات القومية شملت كافة القطاعات المختلفة، وأن ما تم خلال 10 سنوات يحتاج 100 عام حتى يتحقق.