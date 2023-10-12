البرلمان العربي: فلسطين قضية الحق ونمارس كل الصغوط لوقف العنف الإسرائيلي

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان لكل أعمال العنف التي ترتكبها القوة القائمة باحتلال الأراضي الفلسطينية، مشددا أن فلسطين قضية كل حر على وجه الأرض، وليست قضية العرب والمسلمين فقط.

ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وشدد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش جلسة لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالقاهرة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا قوة الاحتلال بوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد دعم البرلمان العربي غير المحدود للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه يتابع عن كثب الاوضاع في فلسطين، وعلى تواصل دائم مع الحكومات والبرلمانات ذات الصلة لتشكيل جبهة ضغط دعما للشعب الفلسطيني.

ممارسة الضغوط البرلمانية لدعم قضية فلسطين

واكد العسومي ممارسة الضغوط البرلمانية والشعبية ودعوة كل برلمانات العالم لدعم قضية فلسطين، التي وصفها بأنها قضية الحق ضد الباطل.

وطالب العسومي أعضاء لجنة فلسطين بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين جراء عدوان الاحتلال.