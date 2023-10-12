أحمد الخطيب: الموقف المصري من الأحداث الأخيرة في فلسطين مشرف وعروبي

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة مشرف وعروبي للغاية، فلم تترك الشعب الفلسطيني في أي محنة من المحن، وخلال الفترة الماضية صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوى بأن القضية الفلسطينية تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها وهناك مخطط واضح خدمه الاحتلال لتصفية فلسطين من أهلها.

وأضاف «الخطيب»، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر الراديو «9090»، أن إسرائيل تدك قطاع غزة دكا وتجبره على أن يموت تحت الأنقاض أو يغادر أرضه ليعيش في سيناء، وهي رواية تاريخية وقديمة وأمل إسرائيلي قديم عبر عنها قادة إسرائيل كثيرا، ولكن مصر تقف لهذه المخططات بالمرصاد.

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «إسرائيل دولة احتلال وهي المسؤولة عن حياة الفلسطينيين، وبالتالي عندما يتم طرد الفلسطينيين من أرضهم، فإن هذا الأمر خدمة جليلة للمحتل، إذ يتم تصفية القضية ومنحها الأرض على طبق من فضة، وهذا أخطر شيء، وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وتتصدى له مصر».