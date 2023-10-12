هل يحق للمرأة الحصول على معاش والدها بعد الطلاق أو وفاة زوجها؟

في كثير من الأحيان، تتعرض النساء لظروف تجعلها في حاجة إلى الحصول على معاش شهري يساعدها على تلبية احتياجاتها من متطلبات الحياة، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للإناث فرصة الحصول على معاش شهري عن الوالد ولكن يشترط أن تكون غير متزوجة.

هل يجوز حصول المرأة على معاش والدها المتوفى حال طلاقها أو وفاة وزجها؟

وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي لحصول الفتاة على معاش والدها ألا تكون متزوجة، ويعد ذلك الشرط هو الأوحد لحصولها عليه، وفي حالة وفاة الزوج وعدم حصول على معاش عنه أو في حالة طلاق الفتاة، تذهب إلى مكتب التأمينات التابع له معاش الوالد، وتقد المستندات المطلوبة لإثبات ذلك، ثم يتم الحصول على معاش الوالد وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن.

شروط حصول الابن على معاش الوالد المتوفي

يشترط لاستحقاق الابن معاش والده المتوفي ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، ويجب ألا يعمل لدى الغير، عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه وتتمثل في ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

3- العاجز عن الكسب وعليه أن يثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​