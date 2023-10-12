«ع الزيرو» و«مستر إكس» مهددان بالسحب من السينما.. كم الإيرادات؟

تذيل فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، وحقق أرقامًا هزيلة وجاء في المرتبة الأخيرة بألف و128 جنهًا، ما يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبقه فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي الذي رفع من السينما في الساعات الماضية، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء في المركز قبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وجاءت إيراداته في السينما أمس الأربعاء بـ ألف و356 جنيه، ما يجعله مهددًا بالرفع من السينما كذلك.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

أبطال فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.