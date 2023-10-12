أبو شامة: مصر تبذل جهودا ضخمة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنه يتمنى أن تشهد الساعات المقبلة انفراجة خاصة بعد البيان المصري الصادر قبل قليل، والذي يطالب ويكرر من مطالبه المتعلقة بالتهدئة، وإتاحة الفرصة للوصول للمساعدات الإنسانية إلى أهالينا في غزة، ومناشدته كل دول العالم والمنظمات الدولية والعربية، وتوفير كل سبل الدعم للمنكوبين في غزة.

مصر تنظم عملية وصول المساعدات إلى مطار العريش

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والوحشية على الشعب الفلسطيني خلال الأوقات السابقة يجب أن تتوقف، مؤكدا أنّ مصر نظمت عملية وصول المساعدات إلى مطار العريش ثم إلى معبر رفح، التي أعلنت بشكل رسمي اليوم أنه مفتوح من الجانب المصري.

طلب مصري واضح

وتابع بأن مصر طالبت بشكل واضح أن تتوقف إسرائيل عن قصف الجانب الفلسطيني كي يتم إعادة الأمر إلى سابقه، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.