تداول 13 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر وجود 8 سفن متراكية على أرصفة الهيئة، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و662 شاحنة و117 سيارة، وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و374 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و288 شاحنة و51 سيارة.

حركة التداول بمينائي سفاجا ونويبع

وبحسب بيان الهيئة يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر ثلاث سفن وهي: «القاهرة، بوسيدون إكسبريس والحرية»، فيما استقبل بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

حركة التداول في ميناء نوبيع

كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وكوين نفرتيتي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1368 راكب بموانيها.