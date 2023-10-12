سعر الدولار اليوم في البنوك الخميس 12-10-2023

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 12-10-2023 في البنوك خلال نهاية التداولات، استمرارا للهدوء المستمر منذ بداية أكتوبر الجاري، والتوقعات باستمرار استقرار سعر الدولار حتى نهاية الشهر.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 12-10-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراء.

سعر الدولار داخل بنك القاهرة

- فيما يسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

- بينما وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراء و30.95 جينه بيعا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فبلغ 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ويسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي استقر مؤشر الدولار حول 105.7 نقطة اليوم في تعاملات ضعيفة، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق.