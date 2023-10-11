الدولار يتراجع مقابل ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. ما القصة؟

وصلت أسعار الذهب العالمية بالقرب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع اليوم الأربعاء مقابل انخفاض الدولار، بعد أن أشار العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل زيادة أسعار الفائدة غير واردة.

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر سبتمبر، والمقرر نشره اليوم الأربعاء مساء، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والمقرر صدورها غدا، وفق موقع «إنفيستينج».

ارتفاع أسعار الذهب العالمي

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% محققة 1876 دولارا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.12% محققة 1862 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 105.477 نقطة.

وخلال نهاية تعاملات أمس، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتقييم الأسواق تصريحات من صناع السياسة بالفيدرالي أشارت لاحتمالات تثبيت أسعار الفائدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام دون تغيير عن توقعاته السابقة، ثم يصل إلى 2.9% في 2024، بانخفاض 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.

بيانات هامة وتوترات الشرق الأوسط تسقط بالدولار

وانخفض مؤشر سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا مقابل سلة من العملات، متتبعًا انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت عن أعلى مستوياتها في عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه من المحتمل أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، يعني أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة متابعة الفائدة الفيدرالية على موقع «إنفيستينج» تراجع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي خلال نوفمبر إلى 11.7% مقارنة بـ 28.2% منذ أسبوع، في مقابل ترجيح المستثمرين بنسبة 88.3% عدم اتجاه الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية.