تحذيرات عالمية من انخفاض الدولار.. ما البديل للاستثمار الآمن؟

حذر كبير المحللين في شركة جيفريز العالمية للاستثمار المصرفي، أن هناك احتمالية لانهيار الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية، لتأثره بالأزمات الاقتصادية والتضخم والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبشأن ذلك، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من البدائل الآمنة التي يمكن من خلالها استثمار الأموال فيها بدلا من الدولار.

بدائل آمنة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب يعتبر من أبرز البدائل الآمنة ويمكن الاستثمار فيه، خاصة وأنه يزداد دائما في الارتفاع في الأسعار بشكل سنوي، ووسيلة جيدة لحفظ قيمة المال.

وأشار إلى أن الاستثمار في البورصة وشراء أسهم الشركات من بين أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، خاصة في ظل انخفاض سعر السهم للعديد من الشركات، وزيادة الشركات المطروحة.

أذون الخزانة وجه جديد للادخار والاستثمار

وتتسم أذون الخزانة بأنها أداة استثمار قصير الأجل، حيث يمكن شراء أذون لأجل 3 أو 6 أو 9، أو 12 شهرا، وتدور نسبة العائد عليها حاليا أعلى من 23 %، غير شامل الضريبة، ويجرى الحصول على العائد بشكل مقدم.

ومن جهة أخرى، يعتبر العقار أحد الملاذات الآمنة والمربحة في آن واحد، لأصحاب المدخرات، غير أن هذا الوعاء الادخاري له مواصفاته الخاصة، إذ يرتبط الاستثمار في العقار بأصحاب المدخرات الكبيرة وطويلي الأجل.