عبد الله الجسمي لـ«الوطن»: أدعم مصر والرئيس السيسي بالغناء

أحيا كلا من الفنان أحمد الأمير والفنان عبد الله الجسمي، فعاليات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من خلال تقديم العديد من الفقرات الغنائية، وسط هتافات وغناء الحاضرين حاملين أعلام مصر.

الجسمي: أعبر عن دعمي للسيسي بالغناء

وأكد الفنان عبد الله الجسمي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يشعر بالفخر لمشاركته في تلك الفعالية الشعبية، وأنه حرص على المشاركة ليعبر بصوته وغنائه عن دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مضيفا «دور الفن والغناء مهم ولا يختلف عن الأدوار الأخرى للعاملين في الدولة، فكل شخص يؤكد دعمه بطريقته الخاصة».

دعم السيسي لاستكمال الإنجازات

وأضاف، أن دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي لاستكمال الإنجازات الملموسة التي شهدها الشعب المصري خلال الفترة الماضية، ولضمان مستقبل أفضل لأبناء الوطن: «إحنا جينا النهاردة نقول نعم للسيسي وإن شاء الله الجاي احسن لمصر».

يذكر أن المؤتمر حضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات اتحاد عمال مصر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه.