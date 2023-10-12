ماذا حدث بأسواق الذهب خلال الـ24 ساعة الماضية؟.. الشعبة تجيب

يُعد الذهب، ذلك المعدن النفيس ذو البريق الخاطف للعيون، أفضل أنواع المدخرات لحفظ قيمة النقود في ظل حالات التضخم، نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية، حيث يشهد الذهب اقبالًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لما ذكره هاني جيد، رئيس شعبة الذهب.

سعر أوقية الذهب اليوم

وأضاف «جيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الخميس، أن ما يحدث الآن في سوق الذهب هو توجه العالم للشراء، نتيجة الأحداث السياسة التي تمر بها كثير من المناطق في أنحاء العالم حالياً.

وأوضخ أن الذهب ارتفع على المستوى العالمي، مما انعكس على السعر في مصر، حيث سجلت أوقية الذهب زيادة قدرها حوالي 49 دولاراً على المستوى العالمي، في آخر 6 أيام فقط، ليستقر سعر الأوقية، اليوم الخميس، عند نحو 1883 دولاراً، مقابل 1834 دولاراً يوم السبت الماضي، هو أول أيام أحدث غزة.

وأضاف أن السوق المصري تشهد إقبالاً حالياً على شراء الذهب، مقارنة بالأسابيع الماضية، وهذا أمر غريب، وعادةً ما يبدأ المستهلك المصري في الشراء عندما ترتفع الأسعار، وبالتالي يزيد الطلب فترتفع السلعة بشكل غير مبرر.

وتابع قائلاً: «نصحنا الناس في أكثر من مرة، من لديه الرغبة في الشراء، يكون وقت انخفاض الأسعار هو الوقت الأمثل، وليس عندما ترتفع الأسعار».

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن السوق المصري سوقاً كبيرة وقوة، ولكنها مثل أي سوق على مستوى العالم، تخضع لعمليات العرض والطلب، وهي المحدد الرئيس لأسعار الذهب عالمياً.

في المقابل، تحرص البنوك المركزية على مستوى العالم، على زيادة أرصدتها من الذهب، تحوطاً من التضخم، ودعماً لعملتها واقتصادها الوطني، مما يزيد من الثقة في الاقتصاد والنظام المالي لدى الدولة التي تمتلك مخزونا اكبر من الذهب.

احتياطي مصر من الذهب

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، فقد سجل عام 2022 الماضي، ارتفاعاً في طلب البنوك المركزية على الذهب، حيث قامت بشراء ما يقرب من 1136 طناً من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الجاري 386.9 أطنان.

وشهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، حيث تمت إضافة 44 طناً للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلوجراماً تقريباً في مرحلة لاحقة، ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن، وفق ما أوردته بيانات مجلس الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر الآن

وسجلت أسعار الذهب الآن في مصر، حوالى 2720 جنيهاً للجرام عيار 24، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 2380 جنيهاً، وسجل الذهب عيار 18 حوالي 2040 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 19040 جنيهاً.