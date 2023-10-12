أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-10-2023.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات اليومية في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 1975 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2686 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2014 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألفًا و800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

لا يمكن تحديد أسعار الذهب بالمصنعية لأنّها تختلف من شركة إلى أخرى ومن مصنع لآخر، فالمشغولات المصنعة في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت أسعار الذهب العالمية من خسائرها خلال تعاملات أمس، لتسجل 1975 دولار للأوقية، عقب ارتفاعها بعدما سجلت أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر تقريبًا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميًا بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.