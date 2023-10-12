سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2023.. بكم عيار 21؟

يواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2023 استقراره في محلات الصاغة، ومنه عيار 21 وعيار 18 فضلا عن أنّ سعر السبائك الذهبية سجلت هي الأخرى استقرارا، ما دفع المواطنون للتفكير في الشراء خلال تلك الأيام.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2023

ووفق محلات الصاغة سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2023 نحو 18 ألفا و800 جنيه، بينما وصل سعر الأوقية الذهبية في سوق المال العالمي إلى نحو 1975 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

البداية كانت في سعر الذهب عيار 21 فسجل اليوم الخميس 2350 جنيهًا، ووصل جرام الذهب عيار 24 لن.حو 2686 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2014 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا.

تحذير شعبة الذهب

وفي وقت سابق، حذّرت الشعبة العامة، من التعامل مع أي كيانات غير قانونية ومرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى بشأن تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية، غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، فضلا عن شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

ونصحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المستهلكين، بالشراء من المحلات المرخص لها التداول والخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسؤولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.