الفنان أحمد رزق: المصريون يجب أن يفتخروا بجيشهم وانتصاراته العظيمة

قال الفنان أحمد رزق، إنه يجب على المصريين وكل الأجيال الاحتفاء بجيشهم العظيم وبذكرى حرب أكتوبر، لأنها لم تكن ذكرى عابرة، لأن انتصارنا في حرب أكتوبر كان يعني المواجهة وتحدي الجيش المصري وكيفية اختيار التوقيت واليوم المناسب لرد الهجوم والأخذ بالثأر.

تذكير الأجيال بحرب أكتوبر

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قنوات «DMC»، أننا نحتاج الفترة القادمة لتذكير الأجيال القادمة والسابقة عن حرب أكتوبر وأحداثها وتعريفهم بقوة الجيش المصري، الذي يُعتبر أقوى جيوش الأرض فهو جيش عظيم ولا يعتدى على الأخرين، مشيرًا إلى فخره بمشاركته بفيلم «الممر» الذي يتناول أحداث حرب أكتوبر، الذي من خلاله استطاع معايشة حالة الحرب ومعايشة بعض عظماء وأبطال الحرب ومعرفة المزيد عنها.

وتابع بأنه كان يوجد العديد من المشاهد بالفيلم التي تعبر عن الواقع، وذلك ما أدركه من خلال أبطال الحرب وروايتهم لأحداث نصر أكتوبر العظيم، لافتا إلى أن الجميع كان يواجه التعدي والحرب بطرق خاصة ومختلفة، بداية من المدني حتى الجندي بالحرب.