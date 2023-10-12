هزة أرضية يشعر بها سكان ليبيا.. جدران المباني اهتزت

سجل المركز الليبي للاستشعار عن بٌعد هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة طرابلس وسكان المنطقة الغربية، دون ذكر أي تفاصيل عنها.

الهزة الأرضية وقعت قبل قليل

ونقلت «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام محلية ليبية، أن الهزة الأرضية التي أعلن عنها المركز الليبي للاستشعار عن بعد شعر بها سكان مدينة طرابلس، وأحدثت هلعا بين المقيمين، ونقلت عن أحد السكان قوله، إن الهزة الأرضية وقعت قبل قليل وكانت قوية، حيث اهتزت جدران بعض المباني، مشيرا إلى أن أثاث منزله اهتز جراء ذلك.

جدير بالذكر أن ليبيا شهدت كارثة مدمرة حينما اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج في العاشر من سبتمبر الماضي.

وبلغت سرعة الإعصار دانيال 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، مما أدى لانهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وانطلقت ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها، وانتزعت بنايات كاملة من جذورها وألقتها في البحر.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.