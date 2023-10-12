بعد شائعة خطبتها.. 9 معلومات عن جنى مقداد نجمة طيور الجنة

اهتمام كبير نالته جنى مقداد نجمة طيور الجنة، خلال الساعات الماضيةن وأصبحت محل أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شائعة خطبتها، الأمر الذي أدهش الجميع نظرا لصغر عمرها، وكونها ما زالت في مراحل الدراسة، الأمر الذي جعل البعض يبحث عن معلومات حول جنى مقداد.

معلومات عن جنى مقداد

يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن جنى مقداد، وفق حسابها الرسمي على «انستجرام»:

- هي ابنة مالك قنوات «طيور الجنة» الشهيرة ببرامج الأطفال.

- واحدة من أشهر الأطفال ظهورا على قنوات «طيور الجنة».

- ما زالت في الدراسة.

- تبلغ من العمر 15 عاما.

يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أكثر من مليون ونصف شخص.

- أعلنت ارتداءها للحجاب في عام 2022.

- تحرص جنى مقداد على مشاركة متابعيها الصور والفيديوهات التي تمارس خلالها هوايتها للطبخ رفقة والدتها.

- تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- قدمت أغاني كثيرة للأطفال أبرزها «ماما جابت بيبي».

خطوبة جنى مقداد

أثار خبر خطوبة جنى مقداد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كتب أحد المتابعين: «مبروك حبيبتي جنى مقداد»، مع الإشارة إلى حسابها ووضع صورة خاتم زواج ما جعل الدهشة تسيطر على الكثيرين.

وعلى الرغم من انتشار تلك الأخبار، إلا أن عائلة مقداد لم تعلق على الأمر بالتأكيد أو النفي، خاصة وأنها لم تكن تلك المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة خطبة جنى مقداد حيث أدعى البعض خطوبتها من شاب يدعى «عزوز»، وانتشر الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.