مستوطنون يهاجمون قرية «الجبعة» وإصابة طفلين بالرصاص في بيت لحم

هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأهالي الفلسطينيين في قرية «الجبعة»، جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، باستخدام الأسلحة النارية.

مستوطنون يهاجمون «الجبعة» وسط إطلاق الرصاص

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن ذياب مشاعلة، رئيس مجلس قروي «الجبعة» أن مجموعة من المستعمرين وبحماية قوات الاحتلال، هاجمت القرية عبر المدخل الشرقي ومحيط المدارس، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأعرب رئيس مجلس قروي «الجبعة» عن تخوفه من قيام المستعمرين بارتكاب جرائم بحق المواطنين في القرية، كما فعلوا في قرية «قصرة» بمحافظة نابلس، حيث قتلوا ستة مواطنين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

إصابة طفلين فلسطينيين في مواجهات ببيت لحم

وفي سياق متصل، أصيب طفلان على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق، خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم، مساء اليوم الخميس.

وأعلن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم، عبدالحليم جعافرة، أن طفلاً عمره 14 عاماً، أصيب برصاصة في الصدر، بينما أصيب طفل آخر في الفخذ، مضيفاً أن إصابة أحدهما خطيرة.

ولليوم السادس على التوالي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها الغاشم على سكان قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين، مع انقطاع تام للمياه والكهرباء عن القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحصار شامل.