عاجل.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يخسر 50 جنيهاً للجرام

سجلت أسعار الذهب هبوطاً مفاجئاً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، منتصف تعاملات اليوم الخميس، بلغ نحو 50 جنيهاً للجرام عيار 21، ليستقر عند مستوى 2330 جنيهاً، مقابل 2380 جنيهاً في التعاملات الصباحية، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات قبل قليل.

أسعار الذهب اليوم

وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب يومياً، من خلال مؤشر الصعود والهبوط المستمر، وترصد «الوطن» أسعار الذهب، خاصة عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، حيث خسرت أسعار الذهب بكافة أنواعها ما يزيد على 50 جنيهاً للجرام، بداية من عيار 24، الأكثر نقاءً، وحتى عيار 12، وجات الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، عند مستوى 2663 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1553 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفا و640 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1873 دولارا للأوقية.