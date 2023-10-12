درة تتضامن مع القضية الفلسطينية: دافع عن الإنسانية والعدالة

أعربت الفنانة التونسية درة، عن تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية في ظل تفاقم الأوضاع في غزة، وسقوط المئات من الشهداء، مُشددة على ضرورة وأهمية دعم الشعب الفلسطيني.

درة: دافع عن القضية الفلسطينية

وكتبت الفنانة درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «دافع عن الإنسانية والعدالة.. الأمر يتعلق بتقدير حياة الفلسطينيين، وتقدير حقوق الإنسان الأساسية وكرامته».

درة في مسلسل الذنب

وفي سياق آخر، يتعاون الثنائي هاني سلامة ودرة، في مسلسل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا وهو «الذنب»، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي.

مسلسل «الذنب» مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في البطولة ماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وآخرين، بينما موعد التصوير سيُحدد لاحقًا.

ويأتي تعاون هاني سلامة ودرة، بعدما قدّما عددًا من التجارب الفنية الناجحة، مثل «الأولة في الغرام»، و«نصيبي وقسمتك»، وكان آخر أعمالهم معًا مسلسل «بين السما والأرض» والذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.