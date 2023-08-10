درة وإنجي كيوان وداليدا عياش أبرز نجوم فاشون مايكل سينكو بالعلمين

علمت «الوطن» أن الفنانة التونسية درة والفنانة إنجي كيوان والمصممة اللبنانية داليدا عياش، تأكد حضورهم مساء اليوم السبت، لمدينة العلمين للمشاركة في عرض أزياء المصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو الذى يقام لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

كان مايكل سينكو قد أقام مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأربعاء، في نورث سكوير بحضور نخبة كبيرة من وسائل الإعلام المصرية، والتي كشف فيها عن تقديمه أزياء مستوحاة من التصماميم المصرية القديمة.

ومن المقرر أن يقام الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو، اليوم الخميس، في نورث سكوير بمدينة العلمين في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيحيي الحفل الفنان اللبناني رامي عياش، وسيقام الحدث تحت رعاية 5 شركات مصرية على مدار يومين.