بمشاركة 485 شركة محلية وعالمية.. افتتاح معرض «أجرينا» للدواجن والأسماك

افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المعرض الدولي الثالث والعشرون للدواجن والماشية والأسماك «أجرينا»، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، على مساحة 16 ألف متر مربع، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، خلال الفتره من 12 إلى 14 أكتوبر، إذ يشارك فيه أكثر من 485 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، تمثل 12 دولة عربية وأجنبية، في مختلف مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.

حضر الافتتاح المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، وعددا من قيادات وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة.

وأشار «الصياد» إلى أن معرض «أجرينا»، يعتبر أكبر وأضخم معرض فى منطقة الشرق الأوسط متخصص في عرض كل ما هو جديد في مجالات أنشطة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من حيث السلالات والأصناف والأعلاف وإضافاتها، وعنابر الإيواء ووسائل التغذية والتدفئة والتهوية، كل عناصر الإنتاج.

وتفقد ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، والتقى والعارضين من الدول المختلفة والزائرين المهتمين بمجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مؤكدا أن التواجد الدولي الكبير في المعرض، يؤكد أهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية.

وأوضح أن المعرض فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويعتبر بمثابة منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

وأكد «الصياد» أهمية هذا المعرض، كونه من أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مزارع الماشية والأسماك والدواجن وصناعة الأعلاف، ما يعد فرصة جيدة للتعرف على التكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات، إذ يشهد مشاركة ما يزيد عن 485 من شركات محلية ودولية متخصصة في إنشاء وإدارة المزارع في كل المجالات من تجهيز وإنشاء العنابر بالنظم الحديثه، التي تتماشى مع متطلبات التغيرات المناخية، وتحقق أعلى معدلات أداء، والتعرف على كل ما هو جديد في الأدوية البيطرية واللقاحات، ومعدات مصانع الأعلاف وإضافاتها.

مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد السيسي

وقال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، وتبلور ذلك في صورة العديد من المشروعات والبرامج الهادفة إلى التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والسمكية والداجنة، مُستعرضًا بعض الإنجازات في مجال التوسع الأفقي والرأسي، وإقامة المشروعات الزراعية العملاقة، مشيدًا بالدور الذي يبذله المربي والمنتج المصري، من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعبنا العظيم، في ظل ما تمر به دول العالم من متغيرات.

توفير أوجه الدعم لصغار المربيين وكبار المنتجين

أكد أن الدولة توفر كل أوجه الدعم الفني والمالي واللوجيستي لصغار المربيين وكبار المنتجين والمستثمرين، من أجل التنمية والتوسع والتطوير في كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ويقام على هامش المعرض، العديد من الندوات الإرشادية والتوعوية التي يحاضر فيها الخبراء والمختصين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والشركات الكبرى.

ومن المتوقع أن يتردد على المعرض نحو 20 ألف زائر من المهتمين بالصناعة، فضلا عن صغار المربيين وكبار المنتجين والمستثمرين ورجال البحث العلمي، ويكون مجال خصب للاطلاع على كل ما هو جديد وحديث في الصناعة، وفرصة كبيرة لتبادل الآراء والخبرات، والتحاور والنقاش حول بنود مقومات الصناعة.