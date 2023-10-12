نسمة محجوب تصطحب رضيعها خلال تلقيها عزاء والدها

يقام حاليا عزاء المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

نجل نسمة محجوب الرضيع بعزاء والدها

حرصت المطربة نسمة محجوب، على اصطحاب طفلها الصغير خلال عزاء والدها المخرج علاء محجوب.

بينما حرص عدد كبير على حضور عزاء والدة نسمة محجوب، مثل الإعلامية منى الشاذلي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان محسن محيي الدين، المطربة ساندي، الإعلامية شافكي المنيري.

إعلان نسمة محجوب وفاة والدها

كانت الفنانة نسمة محجوب، أعلنت موعد تلقي عزاء والدها المخرج علاء محجوب، من خلال صفحتها الخاصة عبر «فيسبوك»، قائلة: «إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون، توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وتابعت نسمة محجوب: «يقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب، بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق)».