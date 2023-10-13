فتح المتحف اليوناني الروماني للجمهور اليوم.. التذكرة بـ40 جنيها

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية سيفتح أبوابه لاستقبال الجمهور بداية من اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، وذلك طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، لافتًا إلى أن مواعيد العمل الرسمية للمتحف ستكون كل يوم من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، مع العلم بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.

أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني

وأوضح قطاع المتاحف، أن أسعار تذاكر دخول المتحف ستكون على النحو التالي:

- للزوار المصريين والعرب 40 جنيها

- للطلاب المصريين والعرب 20 جنيها

- للسياح الأجانب 300 جنيه

- للطلاب الأجانب 150 جنيه.

-التصوير بالموبايل مجاني (بدون فلاش).

الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الأطفال أقل من سن 6 سنوات، وكبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين سيدخلون المتحف مجانا في جميع الأيام عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وبأيام العطلات الرسمية.