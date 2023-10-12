الرئيس السيسي: الأمم تصمد بشعبها وقيادتها.. ويجب علينا رصد تحديات المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأممم تصمد بشعبها وقيادتها، فيجب علينا أن نرصد التحديات التي تواجه منطقتنا؛ «أرجو منكم جميعًا إنكم تشوفوا وتراجعوا وتتابعوا الأوضاع الموجودة على حدودنا الغربية والجنوبية وعلى الحدود الشرقية الآن».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023: «هتلاقوا دايمًا حكمة وراها، الجار لما بيكون عنده مشكلة صغيرة بنتأثر بها، ولو الجار البيت بتاعه مشتعل فالبيوت حواليه كلها مشتعلة، لكن تشاء إرادة ربنا أن تظل مصر آمنة ومطمئنة».