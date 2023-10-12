باحث بالمركز المصري للفكر: على المجتمع الدولي دعم سبل تسوية القضية الفلسطينية

شدد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المجتمع الدولي، النظر بعين الاعتبار إلى القضية الفلسطينية، ودعم سبل تسويتها بشكل نهائي، وفق حل الدولتين لتحقيق الاستقرار في المنطقة خاصة مع عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي مرة أخرى.

وقال وهبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموقف الأمريكي الذي أتضح من خلال التصريحات والبيانات الصحفية والإعلامية على المستوى الرسمي، و«الدعم الكامل» لإسرائيل الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، يشكل أحد الدوافع الرئيسية لحكومة بنيامين نتنياهو، في الاستمرار في حربها على قطاع غزة بلا هوادة.

وأضاف: «قد يشير الدعم الأمريكي الملحوظ لإسرائيل في التطورات الحالية إلى ارتباطه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في نوفمبر 2024، وسعي الرئيس جو بايدن لاستقطاب اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، والحصول على تأييده، وهو ما قد ينبئ بتفاقم الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة القريبة القادمة، وزيادة حدة الأزمة على المستوى السياسي والأمني والإنساني في المنطقة برمتها، ما لم تضغط واشنطن على تل أبيب من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يعقبها وقف إطلاق نار ومن ثم العودة لمسار مفاوضات عملية السلام المتوقفة منذ سنوات وحل القضية بشكل نهائي وإرساء الاستقرار بشكل كامل في المنطقة».