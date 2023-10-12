عضو بالشيوخ: مساعدة الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه أحد أشكال الدعم

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي، ومصر دائما هي القادرة على التعامل مع جميع الأزمات مهما كانت شدتها وصعوبتها: «إلا أننا هذه المرة أمام أزمة لها ظروف وأدوات جديدة ولها معطيات جديدة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر دائما ما تتعامل بالحكمة وإعلاء صوت العقل وتقوم بترتيب الأولويات التي على رأسها الأمن القومي المصري، ولذلك فإن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه هو أمر لا جدال فيه، وأحد أدوات هذا الدعم والمساندة هو الإصرار على مساندته على التمسك بأرضه وعدم السماح بتوطينه في سيناء، وذلك يكون بأوجه وأشكال عديدة، أهمها تمهيد الطريق أمام دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر رفح البري لإعانة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر أعلنت بعدة طرق بأنها لن تسمح بتفريغ القضية الفلسطينية من أسسها وقواعدها وهي مبنية على حل الدولتين على حدود 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك فالثوابت المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية لم تتغير ولن تتغير، بل مصر تزداد إصرارا ويقينا لأنها هي السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.